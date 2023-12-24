أبرزهم نيمار وأحدثهم بامسعود.. من هم ضحايا “الرباط الصليبي” في دوري روشن؟

أسقطت إصابة الرباط الصليبي للركبة ضحية جديدة في دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإعلان عن إصابة أحمد بامسعود، لاعب الاتحاد، مساء اليوم الأحد.

وأعلن الاتحاد رسميًا إصابة بامسعود بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الفريق ضد الرائد التي جرت مساء أمس السبت في دوري روشن للمحترفين.

وجاء في بيان الاتحاد للإعلان عن الإصابة أن "الفحوصات الطبية التي أجراها أحمد بامسعود على موضع الإصابة التي تعرض لها أمام الرائد أظهرت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة، ويتم الترتيب حاليًا لإجراء اللاعب عملية جراحية".

📝| الفحوصات الطبية تحدد إصابة بامسعود pic.twitter.com/xaw6cpd3ZM — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 24, 2023

وخرج بامسعود مصابًا من مباراة الرائد التي انتهت بخسارة الاتحاد بنتيجة 1-3، لتزداد معاناة حامل لقب دوري روشن.

ومن المتوقع أن يغيب بامسعود عن الاتحاد حتى نهاية الموسم الجاري، حيث ينضم لقائمة طويلة من الإصابات في صفوف العميد.

ويفتقد الاتحاد خدمات بامسعود في عدد من المباريات والبطولات المهمة، أولها مباراة النصر بعد غدٍ الثلاثاء والمؤجلة من الجولة 17 لدوري روشن.

ولا يعتبر بامسعود أول لاعب في دوري روشن للمحترفين يسقط ضحية لهذه الإصابة، وإنما سبقه 8 نجوم من مختلف الأندية.

ويعد بامسعود ثالث لاعب من الاتحاد يتعرض لهذه الإصابة بعد الثنائي عبدالله الجدعاني، وأحمد شراحيلي.

وفيما يلي تستعرض "الوئام" اللاعبين الذين تعرضوا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بدوري روشن منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024:

نيمار دا سيلفا (الهلال)

ويعد نيمار دا سيلفا، نجم الهلال، وأحد أبرز نجوم دوري روشن، هو الضحية الأشهر لهذه الإصابة هذا الموسم.

النجم البرازيلي انضم إلى الهلال قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة ضخمة، لكنه لم يستطع سوى اللعب في عدد قليل من المباريات مع الزعيم قبل أن يصاب.

ولم يتعرض نيمار للإصابة بقميص الهلال، وإنما جاءت مع منتخب بلاده البرازيل أكتوبر الماضي في مباراة أوروجواي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وخضع نيمار لعملية جراحية في البرازيل، ومازال في مرحلة التعافي، إلا أنه من المتوقع أن يغيب حتى نهاية الموسم.

عبدالله الجدعاني (الاتحاد)

وأثناء التحضيرات للموسم، أعلن الاتحاد إصابة حارس مرماه عبدالله الجدعاني بالرباط الصليبي.

وجاءت إصابة الجدعاني في معسكر الفريق في الطائف.

ويغيب الجدعاني منذ ذلك الوقت عن الاتحاد، فيما يتولى مارسيلو جروهي وعبدالله المعيوف مهمة حراسة مرمى الفريق.

أحمد شراحيلي (الاتحاد)

ولم يسلم الاتحاد من ضربات الرباط الصليبي، ففي سبتمر الماضي، أعلن النادي إصابة مدافعه أحمد شراحيلي خلال مباراة الفتح في الدوري.

واضطر شراحيلي للخروج من أرضية الملعب محمولا على محفة بعدما سقط على الأرض ممسكا بركبته اليسرى دون التحام مع أي لاعب آخر خلال الشوط الثاني.

عبدالله عطيف (الأهلي)

وفي سبتمبر أيضًا، أعلن الأهلي إصابة لاعبه الدولي عبدالله عطيف بالرباط الصليبي.

وانضم عطيف إلى الأهلي قادما من الهلال بعقد يمتد حتى 2027.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها عطيف لهذه الإصابة، حيث سبق له أن أصيب مرتين، الأولى في 2015 غاب على إثرها لمدة 214 يوما، والمرة الثانية في 2020 أبعده عن الملاعب لـ 197 يوما.

محمد مجرشي (الفيحاء)

وتعرض محمد مجرشي، لاعب الفيحاء، للإصابة ذاتها في أكتوبر الماضي، خلال مباراة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، لتبعده حتى نهاية الموسم الجاري.

وسيغيب مجرشي عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر، سيتخللها البرنامج التأهيلي والعلاجي.

حسين قاسم (الطائي)

وفي نوفمبر الماضي، أصيب حسين قاسم، لاعب الطائي، في مباراة فريقه أمام الرياض، الأمر الذي يبعده عن المشاركة مع فريقه حتى نهاية الموسم.

عبدالكريم السلطان (الطائي)

لم يمر أكثر من شهر ليعلن الطائي عن إصابة جديدة بالرباط الصليبي، كان ضحيتها عبدالكريم السلطان، خلال مباراة فريقه ضد الفتح في الدوري.

وبدا السلطان متأثرا من الإصابة لحظة خروجه من الملعب وحتى بعد المباراة، إذ قدم له تركي الضبعان رئيس النادي وقام بمواساة اللاعب الذي بدا متأثراً على الجانب النفسي من الإصابة، في لقطة انتشرت على منصة "إكس" على نطاق واسع وقتها.

راكان الطليحي (التعاون)

وانضم بدوره راكان الطليحي، لاعب التعاون، إلى القائمة بعدما أصيب في وقت سابق من ديسمبر الجاري، خلال مباراة فريقه ضد الفيحاء في الدوري.

وأعلن التعاون وقتها إصابة اللاعب في الركبى اليمنى، ليبتعد عن الفريق حتى نهاية الموسم على الأقل.