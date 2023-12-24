الوحدة يزيد معاناة الرياض في دوري روشن

زاد الوحدة معاناة ضيفه الرياض بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة، في ختام الجولة الـ18 من دوري روشن للمحترفين.

ولم يفز الرياض في آخر 4 مباريات بالمسابقة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الوحدة إلى النقطة "25" في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد الرياض عند النقطة الـ "16" بالمركز السادس عشر.

واستطاع الوحدة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة “36” عن طريق اللاعب المغربي جواد الياميق، فيما سجل اللاعب الأسترالي كريغ غودوين الهدف الثاني عند الدقيقة "81" من زمن الشوط الثاني.

في حين سجل لفريق الرياض هدفه الوحيد اللاعب هزاع الغامدي في الدقيقة "82"، قبل أن يعود الوحدة لتوسيع الفارق لصالحه بهدف ثالث عن طريق اللاعب النيجيري أوديون إيغالو في الدقيقة 90+4.