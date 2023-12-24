المنافسة الصينية لتيسلا تطلق سيارة تقطع مسافة ألف كلم بشحنة واحدة

أعلنت شركة السيارات الصينية الكهربائية "نيو" عن إنجاز ملفت في مجال المدى الكهربائي، حيث تمتلك سيارتها الكهربائية ET7 حزمة بطارية جديدة بسعة 150 كيلوواط في الساعة، ما يجعلها قادرة على القيادة لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر بشحنة واحدة.

تتفوق هذه السيارة الكهربائية بشكل لافت على بعض المنافسين في فئتها، بما في ذلك تيسلا موديل S، والتي تقدم مدى يبلغ حوالي 650 كيلومترًا حسب تقديرات وكالة حماية البيئة.

تم اختبار سيارة ET7 تحت ظروف حرارية منخفضة تصل إلى -2 درجة مئوية، حيث قاد ويليام لي، مؤسس ورئيس شركة نيو، السيارة لمسافة تزيد عن 1044 كيلومترًا خلال أكثر من 14 ساعة على طريق طويل.

وتعتمد هذه البطارية الضخمة ذات القدرة الكبيرة على تقنية تبريد متقدمة تمكنها من التبريد بشكل أسرع بست مرات مقارنة بالبطاريات التقليدية. وتعد القدرة على تبديل البطارية إحدى المزايا الملحوظة، حيث تمتلك الشركة أكثر من 2000 محطة لتبديل البطارية في الصين وأوروبا.

وعلى الرغم من التفوق الواضح لسيارة ET7 على تيسلا موديل S في مسألة المدى، إلا أن وجودها في الأسواق العالمية قد يكون محدودًا، خاصةً في ظل التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. ومع ذلك، يظل هذا التقدم في تكنولوجيا السيارات الكهربائية محط إعجاب واهتمام المستهلكين والمحللين في هذا القطاع.