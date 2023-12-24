ناقد رياضي: تصنيف الهلال آسيويا “طبيعي” بسبب الدعم الذي يتلقاه

يرى الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل أنه من الطبيعي أن يتصدر الهلال تصنيف الأندية الآسيوية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالنظر للدعم الذي يتلقاه.

وقال الزامل، عبر برنامج "الديوانية" المذاع على قناة "السعودية الرياضية"، "لغة الإسقاط تعبر عن عقدة نقص، هذه المهاترات لا تقدم أو تؤخر، ولا تتناسب مع التوجه العام في الرياضة السعودية ورؤية 2030".

وأضاف "تحقيق الهلال إنجازات وصدارته التصنيف أمر طبيعي بالنظر إلى أنه أكثر نادٍ تلقى دعمًا في السنوات الأخيرة".

وأوضح "لكن تصنيف فيفا للأندية السعودية غير عادل بدليل الدحيل القطري، على أي أساس يتفوق على الأندية السعودية في التصنيف؟ آخر مشاركة لهذا الفريق تذيل فيها مجموعته".

#عبدالكريم_الزامل | حصول #الهلال على المنجزات أمر طبيعي يتوازى مع الدعم الذي يتلقاه في السنوات الأخيرة، تصنيف #فيفا للأندية الآسيوية غير منطقي ويظهر ذلك بوجود #الدحيل.#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/CK0ZehmjwM — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 24, 2023

وواصل "لا أعرف المعايير التي اعتمد عليها التصنيف، الدحيل ليس له وجوده في الكرة العربية أو حتى القطرية، فالسد يتفوق عليه".

ومع ذلك قال الزامل "هذا التصنيف قد يتغير قبل كأس العالم 2025".

وكان الهلال تصدر تصنيف الأندية الآسيوية الذي أصدره "فيفا"، بينما جاء الدحيل القطري في المركز السادس، والنصر في المركز الثامن.