الصحة العالمية: بدائل السكر خطيرة ولا تنقص الوزن

كشف الدكتور جيسون مونتيز، الخبير في التغذية والسمنة في منظمة الصحة العالمية، عن نتائج تقرير جديد صادر عن المنظمة يشير إلى أن المُحليات الخالية من السكر قد لا تكون الحلا الصحيح لمن يسعى لإنقاص وزنه.

وفي لقاء تلفزيوني مع "العلوم في خمس"، نقل الدكتور مونتيز تحذيرات المنظمة حول استخدام هذه المحليات على المدى الطويل، حيث قد تسبب أمراضًا مزمنة أو خطيرة، مثل مرض السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الدكتور مونتيز أن الأدلة العلمية تشير إلى أن استخدام المحليات الخالية من السكر لا يساعد في التحكم في وزن الجسم، بل قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وركز على أنه يجب على الأفراد الذين يعتمدون على هذه المحليات لأغراض التحكم في الوزن التفكير بتغيير نمط حياتهم بشكل أكبر، بما في ذلك اختيار الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية وتجنب المواد المضافة.

وفيما يتعلق بمرضى السكري، أشار الدكتور مونتيز إلى أن استخدام المحليات الخالية من السكر لا يعد بديلاً فعالاً للتحكم في المرض، وأن تحديد خطة علاجية يجب أن يكون بالتشاور مع الطبيب المعالج.

وختم الخبير نصائحه بالتركيز على تقليل استهلاك السكريات بشكل عام، سواء كانت محلاة أم طبيعية، وتحفيز على اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الأطعمة الطبيعية والمشروبات غير المحلاة، مع التشديد على ضرورة قراءة المعلومات الغذائية على المنتجات لتجنب السكريات المضافة المخفية في الأطعمة المعالجة.