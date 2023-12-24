يورجن كلوب يعلق على إصابة لاعب ليفربول

علق يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على الإصابة التي تعرض لها كوستاس تسيميكاس، ظهير أيسر الريدز، لينضم إلى زميله أندي روبرتسون في قائمة المصابين.

وتعرض تسيميكاس لكسر في الترقوة خلال مباراة أرسنال، التي انتهت بالتعادل 1/1 أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

والتحم اللاعب اليوناني من بوكايو ساكا، نجم أرسنال، ما أدى إلى اصطدام لاعب ليفربول بكلوب الذي كان يقف بجوار خط الملعب.

ويغيب روبرتسون منذ أكتوبر بسبب خلع في الكتف تطلب عملية جراحية، لكنه يبقى على بعد أسابيع قليلة من العودة.

وينتقل بذلك قلب الدفاع جو جوميز لشغل الجبهة اليسرى، بعد أن كان خيارا بديلا في الجهة اليمنى لإراحة ترينت ألكسندر أرنولد.

قال كلوب، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء الألمانية "لا أعرف هل يستطيع أن يلعب جو جوميز جميع المباريات، لننتظر ما سيحدث".

وأضاف المدرب الألماني "سيعود روبرتسون في الشهر المقبل بينما سيغيب كوستاس بالتأكيد لفترة طويلة، لم أفكر في الأمر بعد لكننا نواجه صعوبة كبيرة".

وأوضح المدرب الألماني "الإصابات واردة في بعض الأحيان لذا يجب أن نتقبلها، ولكن الكسر في الترقوة إصابة مقلقة لأنها تستغرق وقتا طويلا للتعافي منها".

وختم "روبرتسون تعرض لإصابة مختلفة، لكن الأمر يحتاج إلى وقت طويل للتعافي، نحتاج إلى الحظ في هذه اللحظات، والآن علينا التأكد من جاهزية جو جوميز للمباراة المقبلة".

ويعاني ليفربول من قائمة طويلة من المصابين تضم روبرتسون، وجويل ماتيب وتياجو ألكانتارا وديوجو جوتا وأليكسيس ماك أليستر وستيفان باجسيتيتش.