دراسة: دموع النساء تقلل من عدوانية الرجال

أظهرت دراسة حديثة أن دموع النساء تحمل مادة تخفف من العدوانية لدى الرجال، مما يشير إلى أن بكاء المرأة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على سلوك الرجل. ووجدت الدراسة أن استنشاق الدموع العاطفية للنساء يقلل من العدوانية لدى الذكور بنسبة تزيد عن 40%، ويثير تغييرات في الدماغ تعزز هذا التأثير.

أجرى الباحثون في معهد وايزمان للعلوم تجارب على 31 رجلًا، حيث استنشقوا إما دموع النساء أو محلولاً ملحياً. أظهرت النتائج أن السلوك العدواني للرجال كان أقل بنسبة 43.7% عند استنشاقهم لدموع النساء مقارنةً بالمحلول الملحي.

وأشار الباحثون إلى أن تأثير الدموع على الرجال لا يقتصر على السلوك فحسب، بل يؤثر أيضًا على التغييرات في الدماغ، مما يشير إلى أهمية تفاعل الرجال مع عواطف النساء. يعتقد العلماء أن تأثير الدموع على العدوانية يرتبط بتفاعل المستقبلات العصبية في الدماغ التي تتعامل مع الروائح.

تعد هذه الدراسة اكتشافًا مثيرًا وتفتح الباب أمام فهم أفضل لدور الدموع في التفاعلات الاجتماعية وتأثيرها على سلوك الأفراد. يأمل الباحثون في مستقبل قريب تحديد المادة الفعّالة في الدموع لتحقيق تطورات في فهم واستخدام هذه الظاهرة.