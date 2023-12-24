ناقد رياضي عن صدارة الهلال الآسيوية: الاتحاد أول نادٍ سعودي يحقق إنجازًا عالميًا

رد الناقد الرياضي عوض رقعان على تصدر الهلال تصنيف الأندية الآسيوية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال رقعان، عبر برنامج "الديوانية" المذاع على قناة "السعودية الرياضية"، "الأهلي هو أول نادٍ يزوره مسؤولو فيفا منذ أكثر من 30 عامًا، وقتها تم ذكر ذلك في لوحة الشرف بالنادي".

وأضاف "الاتحاد أول نادٍ يتم ذكره في لوحة شرف الاتحاد السعودي لكرة القدم، بصفته رابع العالم، حيث تمت إضافة هذه الجملة ضمن تاريخ السعودية".

وتابع "هذه معلومات لابد أن يعرفها الناس، ومع ذلك فإن صدارة الهلال تصنيف الأندية الآسيوية أمر يفرحنا جميعا".

وكان الهلال تصدر تصنيف الأندية الآسيوية الذي أصدره "فيفا"، بينما جاء النصر في المركز الثامن.