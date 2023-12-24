احتفالًا بالكريسماس.. جوجل تحدث خدمة Santa Tracker

في تقليد سنوي، حدثت شركة جوجل خدمة "Santa Tracker" لتمكين المستخدمين من تتبع حركة سانتا كلوز حول العالم.

يتضمن التحديث مجموعة جديدة من الأنشطة الممتعة والمميزة. ويتم هذا التحديث سنويًا من جانب جوجل، ورغم توفر العديد من الأنشطة، إلا أن التركيز يبقى على ميزة "تتبع سانتا"، حيث يُمكن المستخدمين من متابعة رحلته والاستمتاع بمجموعة متنوعة من الخدمات والألعاب.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمة "Santa Tracker" عبر زيارة الرابط الخاص بالموقع، والتمتع بمختلف الأنشطة والخدمات التي تُقدمها جوجل كجزء من احتفالات عيد الميلاد.

يقدم الموقع ميزة "تتبع سانتا" التي توفر معلومات إضافية حول سانتا كلوز وتسمح للمستخدمين بطلب تحديثات مباشرة من القطب الشمالي. بالإضافة إلى ذلك، يقوم مساعد جوجل بمشاركة نكات مسلية حول سانتا وغيرها من الميزات.

ولم تُقدم جوجل هذا العام فقط خدمة تتبع سانتا، بل قامت أيضًا بتضمين دليل عائلي واختبارات ومجموعة من الألعاب ذات الطابع الاحتفالي. يمكن للمستخدمين متابعة حركة سانتا من مدينة لأخرى ومن قارة إلى أخرى، والتمتع بمشاهد شوارع المدن والتعرف على حقائق مثيرة حولها. يتيح الموقع أيضًا الوصول إلى الألعاب المبهجة والممتعة من خلال مختلف منصات الإنترنت، سواء كانت لأجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية.

يمكن تتبع سانتا بسهولة باستخدام متصفح الويب على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر والحواسيب المحمولة أو حتى عبر iPad أو Mac، من خلال زيارة موقع "Google Tracking Santa" الرسمي. يُعرض على هذا الموقع خريطة حية تظهر مكان سانتا الحالي والمحطة التالية، بالإضافة إلى فيديو مباشر لرحلته والوقت المتوقع للوصول إلى كل موقع.