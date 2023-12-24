بطريقة خاصة.. رونالدو يكشف موقفه من دوري السوبر الأوروبي

كشف كريستيانو رونالدو، نجم النصر، موقفه من إقامة دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج"، الذي أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط الرياضية على مدار الأيام الماضية.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت بأحقية الأندية في إقامة دوري السوبر الأوروبي، الذي سيكون بديلًا لدوري أبطال أوروبا، فيما أدانت رفض "يويفا" و"فيفا".

لكن عددًا من الأندية الأوروبية رفضت فكرة تأسيس البطولة.

من جانبه، أبدى رونالدو هو الآخر رفضه إقامة البطولة، لكن على طريقته الخاصة.

الدون البرتغالي ضغط على زر "إعجاب" على منشور بموقع "إنستجرام" يدعو لعدم إقامة البطولة.

المنشور الذي أعجب به رونالدو جاء في حساب أحد أندية الجبل الأسود، ويقول فيه "أرجوكم لا تنتزعوا منا أحلامنا، لا تدعوا السوبر ليج يُقام، دعونا نحن الأندية الصغيرة نُواصل الحلم".