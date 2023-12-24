ناقد رياضي: نيوم والعلا سيزاحمان الأندية الكبرى في المستقبل القريب

يتوقع الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل أن يزاحم الثنائي نيوم والعلا الأندية الكبرى على حصة من الجماهير في المستقبل القريب.

وأعلنت نيوم تغيير اسم نادي الصقور ليصبح نادي نيوم، وفقًا لما جاء في بيان رسمي في وقت سابق من أمس الأحد.

وقال عبدالكريم الزامل، عبر برنامج "الديوانية" على قناة "السعودية الرياضية"، "تحويل ملكية نادي الصقور إلى نيوم خطوة متوقعة منذ نحو عام، وهو يسير على نفس خطى نادي العلا، مثل هذا التوجه مهم، سواء لنيوم أو العلا، الرياضة أصبحت جزء من المنظومة الاقتصادية".

وأضاف "نيوم والعلا مناطق سياحية وتحتاج حضورًا إعلاميًا، هناك توجه لدعم الناديين ماليًا، وأيضًا صفقات ودعم قوي بأسماء عالمية".

وتابع "أرى أن نيوم والعلا سيزاحمان الأندية الكبرى على حصة كبيرة من الجماهير السعودية في المستقبل".