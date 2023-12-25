الأرصاد: هطول أمطار رعدية على الرياض وجازان وعسير والباحة والشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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وأضاف المركز الوطني للأرصاد في تقريره في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، أنه لا يستبعد يكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

وتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.