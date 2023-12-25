جاياردو يطيح بنجم الاتحاد في يناير

استقر مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد، على الإطاحة بعبدالرحمن العبود، لاعب الوسط، خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، بعدما خرج اللاعب من حساباته الفنية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين أن جاياردو وافق على رحيل العبود خلال فترة الانتقالات الشتوية معارًا لأي فريق يرغب في كسب خدماته.

وبقي العبود خارج حسابات الاتحاد في بداية الموسم الجاري بقرار فني من البرتغالي نونو سانتو، المدرب السابق، قبل أن يعود إلى التدريبات، ويشارك في المباريات بعد قدوم جاياردو، المدرب الجديد، لكنَّ ذلك لم يدم طويلًا، إذ استبعده الأرجنتيني من مباراة ضمك، ومن كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تفتح إدارة الاتحاد ملف العروض المقدَّمة للعبود بعد المباراتين المقبلتين أمام النصر والطائي في دوري روشن، خلال فترة التوقف التي تمتدُّ شهرًا ونصف الشهر بسبب مشاركة المنتخب السعودي بنهائيات كأس آسيا في قطر.

يشار إلى أن الاتحاد جدَّد في أكتوبر 2022 عقد لاعب الوسط 3 مواسم، حتى 2026.