الأهلي والاتحاد يجددان اهتمامهما بنجم ريال مدريد.. والكشف عن موقف بيريز

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأهلي والاتحاد جددا اهتمامهما بضم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن الأهلي والاتحاد مستعدان لتجديد عرض الصيف الماضي لمودريتش براتب يصل إلى 200 مليون يورو سنويًا.

لكن الناديين يشترطان أن تتم الصفقة خلال 10 أيام، ما يصعّب الأمر.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن ما يزيد الأمر صعوبة أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سيرفض رحيل النجم الكرواتي في الشتاء.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي قد ينتقل اللاعب إلى الأهلي أو الاتحاد في صفقة انتقال حر مطلع الموسم المقبل.