ولي العهد يهنئ هاتفيًا الرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الاثنين، بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر ولي العهد، خلال الاتصال، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والرقي.

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فيما أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.