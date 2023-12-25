ثأر وعقدة ضمن 5 عوامل تشعل قمة الاتحاد والنصر

يتقابل الاتحاد والنصر في قمة مرتقبة غدًا، الثلاثاء، في دوري روشن للمحترفين، فيما تبرز عوامل عدة من شأنها أن تزيد من إثارة المباراة.

ويلعب الفريقان في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للمسابقة، إذ تأجلت المباراة بسبب مشاركة العميد في كأس العالم للأندية 2023.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 40 نقطة، ويتمنى الفوز من أجل الاقتراب من المتصدر الهلال، الذي يملك 50 نقطة.

ويسعى النصر لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على الرياض والاتفاق في آخر مباراتين بالمسابقة.

أما الاتحاد فيعاني ويأتي في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة، ويسعى للانتصار من أجل تخطي ضمك، صاحب الـ30 نقطة.

وتعرض العميد للخسارة في آخر مباراتين ضد ضمك والرائد على الترتيب.

وفيما يلي نستعرض أبرز 5 عوامل تشعل مباراة الاتحاد والنصر:

مواجهة ثأرية جديدة

يخوض عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد الحالي، مواجهة ثأرية جديدة ضد فريقه السابق النصر، إذ صاحب انتقاله ضجة كبيرة.

ومازالت قضية النصر وحمدالله قائمة حتى الآن أمام المحكمة الدولية، إذ تبادل الطرفان الشكوى، الأمر الذي يشعل المباراة، خصوصًا أن المهاجم المغربي اعتاد التسجيل في شباك "العالمي" منذ رحيله.

غيابات الاتحاد

يدخل الاتحاد مباراة النصر مثقلًا بالغيابات، سواء بسبب الإصابات أو الإيقاف أو لعدم القيد في القائمة المحلية.

ويغيب عن الاتحاد أحمد حجازي وجواو فيليبي جوتا لعدم قيدهما في قائمة الفريق المحلية، وعمر هوساوي، وأحمد شراحيلي، ولويز فيليبي، ومهند الشنقيطي، وسويلم المنهالي، وأحمد بامسعود، بسبب الإصابة، كما يغيب مد الله العليان للإيقاف.

مواجهة رونالدو وبنزيما

ستكون مواجهة كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وكريم بنزيما، نظيره في الاتحاد، محط أنظار الجماهير، خصوصًا أنها المباراة الأولى بين اللاعبين منذ رحيلهما عن ريال مدريد.

رونالدو وبنزيما شكلا ثنائيًا هجوميًا مرعبًا في ريال مدريد خلال الفترة من 2009 حتى 2018، وحصدا معًا 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وبينما يسعى رونالدو لتعزيز صدارته جدول ترتيب هدّافي دوري روشن، يأمل بنزيما في قيادة فريقه للفوز لمصالحة الجماهير الغاضبة بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية.

عقدة السنوات الخمس

يعاني النصر عقدة طويلة، إذ لم يحقق أي انتصار على الاتحاد في آخر 5 سنوات بكل البطولات.

ويعود آخر انتصار للنصر على الاتحاد إلى ديسمبر 2018 عندما فاز بنتيجة 2-1، بثنائية سجلها عبدالرزاق حمدالله بقميص العالمي في مرمى فريقه الحالي.

هجوم مرعب

يعتبر النصر أحد أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في دوري روشن للمحترفين منذ بداية الموسم الجاري، إذ سجل لاعبو العالمي 46 هدفًا، كان نصيب رونالدو منها 17 هدفًا.

ويأتي النصر كثاني أكثر نادٍ سجل أهدافًا في المسابقة بعد الهلال (57 هدفًا).

في المقابل، يعاني دفاع الاتحاد على المستوى الرقمي، إذ استقبل 21 هدفًا وهو أضعف خط دفاع بين الأندية الكبرى بالمسابقة.