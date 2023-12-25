“النقل” و”الغذاء والدواء” يطلقان مبادرة لتوفير خيارات غذائية مناسبة لمرضى السيلياك عبر تطبيقات التوصيل

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، عن إطلاق مبادرة تستهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتوفير خيارات غذائية مناسبة لمرضى السيلياك.

وتمكن المبادرة الجديدة، شركات تطبيقات توصيل الطلبات من تقديم تصنيفات واضحة للأغذية المحتوية والخالية من الجلوتين؛ وذلك بهدف تسهيل اتخاذ القرارات الغذائية الصحيحة لمرضى السيلياك.

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وقالت هيئة النقل، إن الخطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية توفير خيارات غذائية آمنة ومناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين، كما تسعى المبادرة إلى رفع جودة خدمات تطبيقات التوصيل من خلال توفير معلومات دقيقة ومفصلة عن المكونات الغذائية.

وأشارت إلى أن المبادرة تسهم بشكل فعّال في توفير الوقت والجهد لمرضى السيلياك، وتعكس حرص الهيئة العامة للنقل على تبني ممارسات تعزز المسؤولية الاجتماعية، وتلبي احتياجات شرائح متنوعة من المجتمع.