جاياردو يحدد طلباته في الميركاتو الشتوي

حدد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد، طلباته في سوق الانتقالات الشتوية لإدارة النادي.

وحسب صحيفة "الرياضية"، فإن جاياردو طلب من الاتحاد التعاقد مع عدد من اللاعبين في خط الدفاع، وظهيري الجنب، وذلك خلال اجتماع بين الطرفين.

وتستهدف إدارة شركة نادي الاتحاد الدخول في مفاوضات مع عدد من اللاعبين المحليين لضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلبات المدرب جاءت بعد إصابة 6 لاعبين في خط الدفاع وهم عمر هوساوي، أحمد شراحيلي، سويلم المنهالي، مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود، ولويز فيليبي.

وتتجه إدارة الاتحاد إلى تحديد أسماء اللاعبين خلال الفترة المقبلة قبل بدء المفاوضات الرسمية مع الأندية.