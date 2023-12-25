السعودية واليابان توقعان مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية

وقع وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، سايتو كين، مذكرة تعاون بين الوزارتين؛ وذلك في مجال التعدين والموارد المعدنية.

وترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، وفد السعودية في زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، بمشاركة قيادات ومسؤولي منظومة الصناعة والثروة المعدنية.

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هدفت الزيارة التي انتهت في 22 ديسمبر الجاري، إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وبحث تنفيذ مشروعات "الرؤية السعودية اليابانية 2030"، واستقطاب الاستثمارات والشراكات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين وتعزيز التعاون بين البلدين وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية.