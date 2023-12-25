محمد نور لجيسوس: الفرج ليس مثل أي لاعب في الهلال

دافع محمد نور، نجم الاتحاد السابق، عن سلمان الفرج، قائد الهلال، الذي دخل في أزمة مع مدربه البرتغالي جورجي جيسوس.

ورفض الفرج طلب مدربه بالدخول في الدقائق الأخيرة من مباراة التعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين، ليعاقبه المدرب بالاستبعاد من المباريات.

وقال نور، عبر برنامج "دورينا غير" على قناة "السعودية"، "لا يوجد لاعب في السعودية أكبر من ناديه، الكيانات باقية واللاعبون راحلون، لكن مع كامل احترامي لا يمكن التعامل مع الفرج بهذه الطريقة".

وأضاف "مع احترامي لجيسوس، الفرج ليس أي أحد في الهلال، يجب أن تكون له معاملة مختلفة".

وتابع نور "حتى من الناحية الإنسانية، لو جاءني مدرب وطلب مني الدخول في الدقيقة 90 سأرفض، إلا إذا كان التغيير اضطراريًا بسبب إصابة لاعب مثلًا".

وفي سياق آخر، قال نور "إدوارد ميندي حارس كبير، وقلنا ذلك عندما تعرض لهجوم، كان على الجماهير أن تصبر، أعتبر أن ميندي ثاني أفضل حارس في الدوري بعد ياسين بونو".