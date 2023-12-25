بمشاركة ثنائي عربي.. الأهلي يتلقى عرضًا لخوض بطولة ودية

تلقى الأهلي عرضًا من إحدى الشركات، للمشاركة في بطولة ودية في مدينة دبي الإماراتية، خلال فترة التوقف يناير المقبل.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الأهلي سيحصل على مبلغ مالي نظير مشاركته في البطولة التي سيشارك فيها أيضًا أوهان الصيني، والرجاء المغربي، والزمالك المصري.

وأضافت الصحيفة أن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، سيمنح اللاعبين إجازة لمدة 15 يومًا بعد المباراة المقبلة أمام الخليج، على أن يعاود الفريق بعدها تدريباته والفحوصات في جدة لمدة أسبوع.

ومن المقرر أن تتوقف مسابقة دوري روشن للمحترفين بعد الجولة المقبلة، على أن تستأنف في فبراير المقبل، وذلك بسبب مشاركة منتخب السعودية في كأس أمم آسيا بقطر.