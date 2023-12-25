حسين عبدالغني: رد فعل النصر بعد الهزيمة من الهلال “ممتاز”

أشاد حسين عبدالغني، نجم النصر السابق، برد فعل الفريق الأصفر بعد الخسارة من الهلال في دوري روشن للمحترفين، مشيرًا إلى أن الفريق يسير بخطى ثابتة.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 40 نقطة، خلف الهلال المتصدر برصيد 50 نقطة.

ويمكن للنصر أن يقلص الفارق إلى 7 نقاط حال فوزه على الاتحاد في مباراة مؤجلة من الجولة 17 تقام غدًا الثلاثاء.

وقال عبدالغني، في تصريحات لبرنامج "دورينا غير"، عبر قناة "السعودية"، "الحالة الفنية التي يمر بها النصر مطمئنة للجماهير، رد فعل الفريق بعد الخسارة من الهلال ممتاز".

وأضاف نجم النصر السابق "تأثير كريستيانو رونالدو واضح مع النصر نفسيًا وفنيًا، الفريق يسير بأريحية كبيرة رغم التعثر أمام الهلال".