انطلاق أعمال الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية

انطلقت اليوم الاثنين، أعمال الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، التي أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تأسيسها في العام 2022م بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وعددٍ من الشركات الخاصة لتدريب وتأهيل وتمكين رأس المال البشري الوطني في تحقيق مستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، والإسهام في تلبية متطلبات خطة سلاسل الإمداد في القطاع، وتوطين الانفاق العسكري بما يزيد عن 50% بحلول عام 2030م.

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وتعد الأكاديمية الوطنية إحدى مبادرات الهيئة ضمن استراتيجية تطوير القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، وتهدف إلى تطوير رأس المال البشري وتمكينه، وإيجاد صناعات وتقنيات مبتكرة وجديدة، وتنمية وصقل معارف وقدرات العنصر البشري الوطني بالمملكة، بالإضافة إلى دعم حاجة سوق العمل، وتعزيز مشروع سلاسل الامداد في المجالات والتخصصات التقنية والعلمية المرتبطة بالصناعات العسكرية.

وتسعى الأكاديمية أن تكون من بين أفضل المراكز العالمية من حيث التميز التقني والفني في قطاع الصناعات العسكرية بحلول عام 2030م.