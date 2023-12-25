ليفربول يخطط لضم موهبة أيندهوفن في يناير

يخطط ليفربول لضم يوهان باكويوكو، لاعب أيندهوفن الشاب، خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، لتعزيز الخط الأمامي.

وذكرت صحفية ميرور البريطانية أن ليفربول يرغب في ضم باكويوكو، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، ليلعب بدلًا من المصري محمد صلاح، الذي سيغيب عن الفريق بسبب مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023، يناير المقبل.

وقد يغيب صلاح حتى 11 فبراير المقبل حال وصل المنتخب المصري إلى المربع الذهبي.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول يرى أن اللاعب البلجيكي الشاب هو البديل الأنسب لصلاح خلال فترة غيابه.

وسجل باكويوكو 4 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة بقميص أيندهوفن في كل البطولات منذ بداية الموسم.