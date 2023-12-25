الخريف: إيرادات قطاع التعدين تجاوزت 1.5 مليار ريال في 2023

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر بن إبراهيم الخريِّف، اليوم الاثنين، إن قطاع التعدين الوليد في "رؤية المملكة 2030" حقق إيرادات قياسية تجاوزت الـ 1.5 مليار ريال في العام الجاري 2023، مشيرًا إلى أن السعودية حصدت جائزة أفضل دولة في تحسين البيئة التشريعية والاستثمارية في القطاع.

وأشار الخريف، في الحفل السنوي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، اليوم، إلى أنه تم استكمال برنامج المسح الجيولوجي بمساحة تجاوزت 30% من مساحة الدرع العربي، مضيفًا أن النتائج مبهرة حيث تم اكتشاف معادن وثروات طبيعية جديدة من المقرر الإعلان عنها في مؤتمر مستقبل المعادن منتصف يناير المقبل.

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وتابع وزير الصناعة، أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، يعد البرنامج الأكبر والأهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لا سيما في الجانب الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

وأشار إلى أن البرنامج يساهم بنحو 35% في الناتج المحلي غير النفطي، وبنسبة 90% من الصادرات غير النفطية وأكثر من 60% الوظائف المستحدثة للشباب السعوديين.