من يحسم صراع صدارة الدوري الإنجليزي في جولة الـ “بوكسينج داي”؟

يتواصل الصراع الشرس على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بين الثلاثي أرسنال وليفربول وأستون فيلا، ولكلّ منهم فرصة إنهاء الجولة التاسعة عشرة "بوكسينج داي" في الصدارة.

ويتميز الدوري الإنجليزي بإقامة جولة تقليدية بعد عيد الميلاد "بوكسينج داي"، ويوافق يوم 26 من شهر ديسمبر وهو يوم إجازة في بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وبعض البلدان الأخرى.

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول وأستون فيلا.

ويملك ليفربول ولو مؤقتًا فرصة استعادة الصدارة التي خسرها في المرحلة السابعة عشرة، حين يحلّ ضيفاً على بيرنلي قبل الأخير الثلاثاء.

والأمر ذاته بالنسبة لأستون فيلا عندما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في اليوم ذاته، بانتظار هديةً من وست هام الذي يحل ضيفًا على جاره آرسنال الخميس.

آرسنال في مهمّة صعبة

ويأمل ليفربول في وضع حد لنزيف النقاط في مباراتيه الأخيرتين اللتين تعادل فيهما مع ضيفيه مانشستر يونايتد (0-0) وأرسنال (1-1)، وتشديد الخناق على أرسنال الذي تنتظره مهمة صعبة أمام جاره وست هام المنتشي بفوزين على ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد.

ويستضيف أرسنال جاره السادس وهو لم يخسر على أرضه في كل مبارياته التسع بالدوري، كما أنه لم يخسر سوى مرة واحدة في المواجهات البيتيّة الـ16 الأخيرة أمام "المطارق".

ويلعب فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بغياب المهاجم الألماني كاي هافيرتس (4 أهداف وتمريرة حاسمة) بسبب الإيقاف.

أستون فيلا يتربص

يسعى المدرب الهولندي إريك تن هاج أن يُعيد مانشستر يونايتد (الثامن) إلى المنافسة على المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، بعدما فشل في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة، حين يستضيف أستون فيلا الثالث غداة الإعلان عن استحواذ جيم راتكليف على 25% من أسهم النادي.

في المقابل ستكون الفرصة سانحة أمام أستون فيلا مجددًا لاعتلاء الصدارة للمرة الأولى منذ 1998، بعدما فشل في ذلك الجمعة بتعادله مع ضيفه شيفيلد 1-1.

سيتي يبحث عن سكة الانتصارات

ويستأنف مانشستر سيتي مساعيه بالعودة إلى سكة الانتصارات في مشوار الدفاع عن لقبه بعد فوزه بمونديال الأندية، وذلك عندما يحلّ ضيفاً على إيفرتون الأربعاء.

ويعانى سيتي محليًا فلم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته الست الأخيرة، آخرها التعادل مع ضيفه كريستال بالاس 2-2، كما أنه لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر سبع مباريات.

فيما حقق إيفرتون أربعة انتصاراتٍ متتالية قبل أن يسقط أمام توتنهام 1-2 في الجولة الماضية.