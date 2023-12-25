النصر يستعيد خدمات نجمه المصاب قبل كلاسيكو الاتحاد

تلقى المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي لويس كاسترو، نبأ سارًا قبل مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وتقام مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد ونظيره النصر مساء الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من ديسمبر الجاري، في القاء المؤجل من الجولة السابعة عشر من المسابقة المحلية.

وشهدت التدريبات الجماعية لفريق النصر، الأحد، مشاركة البرتغالي أوتافيو مونتيرو، وأظهر جاهزيته للمشاركة أمام الاتحاد.

وتعرض أوتافيو للإصابة بشد عضلي قبل نهاية مواجهة الاتفاق، التي انتهت بفوز النصر 3ـ1، الجمعة، في إطار الجولة الثامنة عشر من دوري روشن.

وأكد اللاعب مشاركته بفاعلية في التدريبات الفنية الأمر الذي جعل الجهاز الفني يطمئن على جاهزيته، فيما واصل الجناح أيمن يحيى غيابه عن التدريبات وخاض تدريبات بدنية انفرادية.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، ومازال لديه مباراة مؤجلة التي يخوضها أمام الاتحاد مساء الثلاثاء، حيث جمع نقاطه من 17 مباراة سابقة.