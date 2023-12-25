28 لاعبة ضمن قائمة “كورتيس” لمعسكر منتخب السيدات

ينطلق معسكر المنتخب الوطني الأول للسيدات يوم الأربعاء الموافق 3 يناير، والذي يُقام في مدينة جدة حتى يوم السبت الموافق 13 من الشهر ذاته.

ويتخلل المعسكر مباراتين وديتين دوليتين أمام منتخب سوريا للسيدات يومي الإثنين 8 يناير والجمعة 12 يناير.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني، الإسباني لويس كورتيس 28 لاعبة وهن:

ساره خالد، منى عبدالرحمن، ريم البلوشي، سلمى الدوسري، بيان صدقة، لين محمد، حورية الشمراني، شروق الهوساوي، رغد مخيزن، تهاني الينبعاوي، نوف سعود، تاله الغامدي، أسيل احمد، لانا عبدالرزاق، ساره حمد، عذى فهد، موضي عبدالمحسن، الجوهره سعود، ملوك الهوساوي، جوري طارق، مباركة محمد، جوري الجهني، صبا توفيق، فاطمه منصور، عبير ناصر، البندري مبارك، دلال عبدالواسع، البندري الهوساوي.

ويأتي هذا المعسكر بعد نهاية النسخة الثانية من البطولة الدولية الودية سبتمبر الماضي، ويعد أول معسكر يخوضه للمنتخب الوطني للسيدات مع المدرب لويس كورتيس وطاقمه الفني.

من جانبها، أكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عالية الرشيد، عن تطلعها لنتائج المعسكر ومدى تشوقها للمرحلة القادمة والتطور المتوقع للمنتخب، متمنية التوفيق للمدرب الإسباني لويس كورتيس واختياراته في المرحلة القادمة.