فيرمينو يقترب من الاتفاق للتواجد مع زملائه السابقين في ليفربول

اقترب لاعب النادي الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمنيو، من الانتقال إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "Ojogo" البرتغالية ، يرغب فيرمينو في العودة للعب بجوار زملائه السابقين في نادي ليفربول الإنجليزي والمتواجدين حاليًا في نادي الاتفاق.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق ضمن الأندية التي يرغب فيرمينو في الانتقال إليها، للتواجد مع زملائه السابقين، جوردان هندرسون وجيني فينالدوم.

وأشارت إلى أن فيرمينو غير راضٍ عن أدائه مع الأهلي، ويرغب في الانتقال لفريق آخر، بعد 6 أشهر فقط من انضمامه للفريق.

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وكان فيرمينو قد انتقل لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ليفربول، بعقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2026.