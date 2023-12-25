وزارة الاستثمار: 3 مزايا لإنشاء مصنع مواد بناء بتقنية ثلاثة الأبعاد في سدير الصناعية

أوضح وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر البدر، أهمية تدشين مصنع في مدينة سدير الصناعية لتصنيع مواد البناء بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وقال البدر في تصريحات لقناة الإخبارية، اليوم الإثنين، إن المصنع سيسهم في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 70٪ ويضمن تشييد مبان سيتجاوز عمرها الـ 200 عام.

فيديو | وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر البدر: تم تدشين مصنع في مدينة سدير الصناعية لتصنيع مواد البناء بتقنية ثلاثية الأبعاد الأمر الذي سيسهم في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 70٪ #الإخبارية pic.twitter.com/JgntphYvUR — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 25, 2023

وأكمل وكيل الوزارة، أن المصنع الجديد يتواكب مع ما تشهده المملكة من تطوير في مجالات الإسكان، ويؤكد أهمية الاستثمار في مجال الإسكان باعتباره قطاعا مهما.

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