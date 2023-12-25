الأخبار الاقتصادية

وزارة الاستثمار: 3 مزايا لإنشاء مصنع مواد بناء بتقنية ثلاثة الأبعاد في سدير الصناعية

25 ديسمبر 2023 · < 1 minutes
وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر البدر
وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر البدر

أوضح وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر البدر، أهمية تدشين مصنع في مدينة سدير الصناعية لتصنيع مواد البناء بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وقال البدر في تصريحات لقناة الإخبارية، اليوم الإثنين، إن المصنع سيسهم في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 70٪ ويضمن تشييد مبان سيتجاوز عمرها الـ 200 عام.

وأكمل وكيل الوزارة، أن المصنع الجديد يتواكب مع ما تشهده المملكة من تطوير في مجالات الإسكان، ويؤكد أهمية الاستثمار في مجال الإسكان باعتباره قطاعا مهما.

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