محام: استخدام الذكاء الاصطناعي للتشهير والتلاعب بالمقاطع المرئية أو المكتوبة عقوبته السجن

قال المحامي سعيد القرني إنه إذا ثبت استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب للإضرار بأحد ما، فإن في ذلك جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن الذي قد يصل إلى السجن 5 سنوات أو الغرامة.

فيديو | المحامي سعيد القرني: إذا ثبت استخدام الذكاء الاصطناعي في التشهير والتلاعب للإضرار بأحد ما ..فإن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات #الراصد pic.twitter.com/viGNz25upH — الراصد (@alraasd) December 25, 2023

تصريحات "القرني" جاءت خلال مداخلة مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، للتعليق على انتشار مقاطع الفيديو التي يتم خلالها التلاعب بأصوات الأشخاص لجعلهم يؤدون مقاطع لآخرين.

وفي السياق، أشار "القرني" أيضًا، في معرض حديثه عن الجرائم الإلكترونية، أن الانتهاك الذي يمس أي مصنف مرئي أو صوتي أو مكتوب محمي الحقوق يخضع صاحبه للمساءلة ويعتبر جريمة تتعلق بنظام حقوق المؤلف في المملكة العربية السعودية.