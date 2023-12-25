“هايبر لوب ون” تفشل في الوصول لنقل فائق السرعة

تواجه شركة النقل المستقبلي فائق السرعة "هايبرلوب ون" مصيرًا مجهولًا بعد فشلها في الفوز بأي عقد لبناء "هايبرلوب فعال". إذ تم إغلاق الشركة، التي اشتهرت ببناء خطوط نقل في أنابيب تشبه سرعة الطائرات لنقل الركاب والبضائع بين المدن، وفقًا لما أوردته وكالة "بلومبرغ".

جمعت Hyperloop One منذ تأسيسها في عام 2014، أكثر من 450 مليون دولار، لكنها واجهت تحديات كبيرة.

بنت الشركة مسار اختبار صغير قرب لاس فيجاس في الولايات المتحدة، وطورت تكنولوجيا النقل الخاصة بها. وفي وقت سابق، اشتهرت باسم Virgin Hyperloop One بعد استثمار لشركة Virgin، ولكنها ركزت فيما بعد على الشحن بدلًا من الركاب.

والآن، تعمل Hyperloop One على بيع أصولها المتبقية، بما في ذلك مسار الاختبار والمعدات، وقد تم إعلان تسريح معظم الموظفين. ويُفترض أن تنتقل الملكية الفكرية المتبقية للشركة إلى مجموعة موانئ دبي العالمية، التي دعمت Hyperloop One منذ عام 2016.

ورفضت موانئ دبي العالمية التعليق من خلال متحدث باسمها. كما لم يستجب رجا نارايانان، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة Hyperloop One، لطلبات التعليق على "بلومبرغ".