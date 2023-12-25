إصابة الشناوي حارس الأهلي في كأس السوبر المصري

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لإصابة أجبرته على الخروج من مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي لكأس السوبر المصرية لكرة القدم المقامة في الإمارات اليوم الاثنين.

وطلب الشناوي التبديل بعدما بدا أنه يعاني من إصابة عضلية خلال الشوط الأول ليشارك الحارس البديل مصطفى شوبير بدلا منه في الدقيقة 36.

ويلتقي الفائز من الأهلي وسيراميكا مع فيوتشر الذي تأهل للنهائي على حساب بيراميدز بركلات الترجيح الماراثونية 14-13 بعد أن لعب كل فريق 17 ركلة ترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وتأتي إصابة قائد الأهلي بعد أيام من تألقه في كأس العالم للأندية التي حصد فيها الفريق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه 4-2 على أوراوا رد دياموندز الياباني.

وخاض الشناوي مباريات الأهلي الثلاث في البطولة أساسيا أمام الاتحاد وفلومينينسي وأوراوا، إذ قدم أداء لافتا في المباراة الأولى بعدما تصدى لركلة جزاء من كريم بنزيمة وساهم في فوزه فريقه 3-1.

وضم روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الشناوي لقائمته الموسعة لكأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في ساحل العاج خلال الفترة من 13 يناير كانون الثاني المقبل إلى 11 فبراير شباط.