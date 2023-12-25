جنرال موتورز توقف بيع سيارتها الكهربائية “تشيفي بليزر” لأسباب تقنية

في خطوة مفاجئة، قررت شركة جنرال موتورز إيقاف بيع سيارتها الكهربائية "تشيفي بليزر" بعد تلقيها شكاوى من عدد كبير من العملاء حول مشاكل في البرمجة الخاصة بالسيارة. وفي تصريح للشركة، أكدت أنها تعمل بسرعة على حل هذه المشكلة وستستأنف المبيعات بعد تحديث البرنامج.

وطلبت الشركة من ملاك سيارات تشيفي بليزر إحضار مركباتهم إلى التوكيل الرسمي لتثبيت التحديثات. وأكدت أن مشكلات البرمجة لا تؤثر على سلامة السيارة ولا تتعلق بأنظمة الدفع الكهربائية أو نظام "غوغل بيلت إن".

فيما أوضح نائب رئيس شركة شيفروليه العالمية، سكوت بيل، أن الشركة تسعى جاهدة لضمان رضا العملاء ولهذا قررت تعليق عمليات التسليم مؤقتاً لفترة قصيرة حتى تتمكن من حل المشاكل المتعلقة بالبرمجيات.

وبخصوص السيارة بليزر الكهربائية، توقع بيل أن تكون غير مؤهلة مؤقتاً للاستفادة من اعتبارات الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة اعتبارًا من الأول من يناير القادم، وذلك بناءً على قواعد وزارة الخزانة الأميركية الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار موجة المشاكل البرمجية التي تعاني منها بعض شركات صناعة السيارات، حيث قامت تسلا بالاستدعاء الأسبوع الماضي لأكثر من 120 ألف سيارة بسبب مشكلات في البرمجة قد تؤدي إلى فتح الأبواب أثناء التصادم.