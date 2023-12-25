مستشار تربوي يوضح أهمية قرار جامعة الملك سعود السماح بدراسة مقررات دون منح درجة علمية

أوضح المستشار التربوي والتعليمي، عبد اللطيف الحمادي، مزايا قرار جامعة الملك سعود بشأن السماح للطلاب غير المنتظمين بها بدراسة مقرر مع الحصول على سجل أكاديمي معتمد بدون الحصول على درجة علمية.

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وقال الحمادي، في تصريحات لبرنامج "مساؤكم معنا"، عبر "العربية FM"، اليوم الإثنين، إن القرار يهدف لتمكين الطلاب من تحصيل الخبرات التعليمية والمعرفية في مجالات علمية تتوافق مع احتياجاتهم واهتماماتهم، بالإضافة إلى اكتساب وتحسين المهارات العلمية والأكاديمية لديهم.

وأضاف المستشار التربوي والتعليمي، أن قطاع التعليم في المملكة شهد تقدمًا كبيرًا خاصة التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن مجلس شؤون الجامعات أصدر العديد من القرارات التي منحت الجامعات صلاحيات أوسع في اتخاذ القرارات واللوائح والأنظمة وإقرار البرامج التي تعود بالنفع على طلاب الجامعات.

المستشار التربوي والتعليم عبداللطيف الحمادي: قرار #جامعة_الملك_سعود يسمح للطالب بدراسة مقرر يرغب فيه مع الحصول على سجل أكاديمي معتمد بدون الحصول على درجة علمية #مساؤكم_معنا#العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/97aKOYo2ol — FM العربية (@AlarabiyaFm) December 25, 2023

وبيّن أن الخطوة التي أقدمت عليها جامعة الملك سعود بالسماح للطالب بدراسة مقرر يرغب فيه مع الحصول على سجل أكاديمي معتمد بدون الحصول على درجة علمية، ستكون دافعًا للجامعات السعودية الأخرى على اتخاذ نفس القرار لمنح الفرصة للطلاب والطالبات زيادة خبراتهم التعليمية والمعرفية في العديد من المجالات المطلوبة لسوق العمل.

وتوقع المستشار التربوي والتعليمي عبد اللطيف الحمادي، إن يكون الإقبال على دراسة مقررات بدون الحصول على درجة علمية كبيرًا، بسبب رغبة قطاع كبير من الطلاب في تحسين مهاراتهم واكتساب خبرات تؤهلهم لدخول سوق العمل.

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