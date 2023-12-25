البرازيل مهددة بالاستبعاد من جميع البطولات

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحذيرًا رسميًا للمسؤولين الرياضيين في البرازيل، بـ"استبعاد" الأندية والمنتخبات الوطنية من البطولات الدولية، وذلك على خلفية قرار محكمة ريو دي جانيرو بإقالة رئيس اتحاد الكرة في البلاد، إدينالدو رودريجيز، من منصبه.

❌La FIFA menace d'exclure le Brésil des compétitions internationales. 🔎 En cause ? Le rôle joué par un tribunal de Rio dans la destitution Ednaldo Rodrigues, l’ex-président de la CBF.https://t.co/R5gsUv44Ag — RMC Sport (@RMCsport) December 25, 2023

وأشارت "فيفا" في التحذير إلى أن لوائحها تمنع التدخل القضائي العادي في الشؤون الرياضية، وأكدت أنها شكلت لجنة رسمية ستجتمع في 8 يناير للنظر في هذا الأمر. وفي حال تنفيذ القرار القضائي بإجراء انتخابات جديدة لاتحاد الكرة المحلي، قد يتم استبعاد البرازيل من المشاركة في جميع البطولات والمسابقات الدولية.

الأزمة بدأت برفع الثنائي ماركو بولو ديل نيرو وريكاردو تيكسيرا قضية ضد إيدنالدو رودريجيز، اتهموه فيها بمخالفات، مما أدى إلى إقالته رسميًا من رئاسة اتحاد الكرة البرازيلي.