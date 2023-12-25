ممتاز شباب اليد.. الخليج يواجه النور في الجولة 13 غدًا

تتواصل غدًا الثلاثاء، مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2023-2024م.

وتشهد البطولة إقامة 7 مواجهات تنطلق جميعها عند الثالثة مساءً، حيث يلعب الخليج مع النور في قمة مواجهات الجولة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

فيما يلتقي مضر مع الهلال على صالة نادي الخليج بسيهات، بينما يتواجه الخويلدية مع الصفا على صالة نادي النور بسنابس،

ويستضيف الحزم على صالته بالرس نظيره المحيط، ويتواجه الهدى مع الوحدة على صالة نادي الصفا بصفوى، وفي آخر المواجهات يلعب الترجي مع الابتسام على صالة نادي الترجي بالقطيف.

وتتشارك فرق النور والخليج ومضر صدارة سلم ترتيب البطولة برصيد 22 نقطة لكلٍ منهم، مع وجود مواجهة مؤجلة للخليج مع الصفا.

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