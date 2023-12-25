حرة الحرة.. أولى وأغنى محميات المملكة

تعد محمية حرة الحرة واحدة من أقدم المحميات الطبيعية في المملكة العربية السعودية، حيث ترسخ جذورها في التراث البيئي للمنطقة.

تقع المحمية في شمال غرب المملكة، تمتد على مساحة تقدر بـ 13775 كيلومترًا مربعًا، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من المحمية الملكية التابعة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

تتميز المحمية بسطح هضبي بركاني يحمل في طياته الصخور البازلتية السوداء، وتتنوع المنطقة بين المنخفضات ومصائد المياه والأودية، مع وجود ينابيع وعيون مائية تضفي على المكان سحرًا خاصًا.

ويشمل غطاءها النباتي المتنوع نباتات معمرة وحولية تزين جوانب مجاري السيول، وتتواجد فيها مجموعة متنوعة من الأشجار والشجيرات، مثل الطرفة والأثل والغضى والأرطي والعوسج.

تحتضن المحمية مجتمعًا غنيًا من الحيوانات البرية، حيث يعيش فيها أكثر من 22 نوعًا من الثدييات، بالإضافة إلى 8 أنواع من آكلات اللحوم. تضم المنطقة العديد من الأنواع المهددة بالانقراض، مثل الغزال العربي، وتعد موطنًا لتكاثر العديد من أنواع الطيور، مثل العقاب الذهبي ومختلف أنواع الكروان.