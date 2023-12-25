الرئيس التنفيذي لشركة “جيل باي”: خدمة ادرس الآن وادفع لاحقا ستبدأ العام الدراسي الجديد

قال الرئيس التنفيذي لشركة "جيل باي" فيصل الحصين، إن خدمة "ادرس الآن وادفع لاحقا" ستبدأ بداية العام الدراسي الجديد، وسنطرح الشركة خلال عام 2027.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أسواق السعودية" على قناة "الإخبارية": "نراهن على احتياج السوق.. قطاع التعليم فيه تركيز كبير وهو من مستهدفات رؤية 2030".

وأكمل: "لا يوجد منتجات متنوعة تمويلية في قطاع التعليم يستفيد منها ولي الأمر أو الطالب، رغم أنه من المنتجات الأساسية، ولا بد من خيارات أكثر للعميل في دفع الرسوم".

وتابع: "البنك المركزي أعطانا أكثر من استثناء في حجم التذكرة للتقسيط.. الـ 5 آلاف ريال مستثنين منها إلى 40 ألفا للطالب والدفع لمدة 12 شهرا".

وعن الجولات التمويلية، أوضح: "قمنا بجولة استثمارية سابقة وخلال أسبوعين هناك جولة أخرى".

عن مصادر التمويل، قال: "بالنسبة لأولياء الأمور هناك طرق عديدة، وحجم السوق سيصل إلى 15 مليار دولار في 2030، ومن المتوقع الإقبال على تقسيط الرسوم سيكون كبير، وعندنا أكثر من طريقة وعندنا شراكات مع عدة منصات ونحن بصدد إنشاء صندوق تمويل يطرح في عوائد، ويكون في تمويل جماعي لأولياء الأمور".

وعن الفئة المستهدفة، قال: "نستهدف المدارس والجامعات، وسنطلق خدماتنا في السنة الدراسية المقبلة".