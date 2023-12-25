مدرب تشيلسي: نقص الانضباط ليس السبب في تردي أوضاع الفريق

وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية، اليوم الإثنين، إن لاعبيه هم الأعلى حصولاً على الإنذارات مقارنة بالفرق الأخرى، مشيرًا إلى غياب لاعبه كول بالمر عن مواجهة كريستال بالاس، بعد غد الأربعاء، نتيجة تراكم الإنذارات، منوهًا إلى حصول رحيم ستيرلينج على إنذار لادعاء السقوط من أجل الحصول على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.