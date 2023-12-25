مدرب تشيلسي: نقص الانضباط ليس السبب في تردي أوضاع الفريق

أكد المدير الفني لنادي تشيلسي ماوريسيو بوكتينيو، أن نقص الانضباط ليس السبب في تردي أوضاع فريقه خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
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وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية، اليوم الإثنين، إن لاعبيه هم الأعلى حصولاً على الإنذارات مقارنة بالفرق الأخرى، مشيرًا إلى غياب لاعبه كول بالمر عن مواجهة كريستال بالاس، بعد غد الأربعاء، نتيجة تراكم الإنذارات، منوهًا إلى حصول رحيم ستيرلينج على إنذار لادعاء السقوط من أجل الحصول على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.
وأوضح المدرب الأرجنتيني: نحن في نادٍ كبير ونشعر بالضغط، وهو السبب في تصرف اللاعبين بشكل متسرع، ولكن نعمل على تحسين حالة التلعثم داخل الفريق.
ويحتل نادي تشيلسي المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزيّ الممتاز لموسم 2023-2024 برصيد 22 نقطة.
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