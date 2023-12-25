Vision Pro.. آبل تطلق منتجها الأهم في 2024

في تحليل مفصل لاتجاهات التكنولوجيا في عام 2024، توقع المحلل المعروف مينغ تشي كو أن تبدأ شركة آبل في شحن نظارتها الواقع المختلط Vision Pro في أوائل شهر يناير المقبل، تزامنًا مع حدث ماك جديد من المتوقع أن يكون نهاية العام الجاري.

تقرير "كو" عن نهاية العام يتناول توقعاته لصناعة التكنولوجيا في عام 2024، حيث يصف نظارة Vision Pro بأنها المنتج البارز لعام 2024، مشيرًا إلى أن النظارة حاليًا قيد الإنتاج بكميات كبيرة، ومن المتوقع بدء شحناتها في الأسبوع الأول من يناير.

ومن خلال جدول زمني مفصل، يتوقع "كو" وصول النظارة إلى الرفوف في نهاية يناير أو بداية فبراير، مع توقع شحن حوالي 500 ألف وحدة على مدى عام 2024.

وأشار "كو" إلى أن أداء Vision Pro وتفاعل المستخدمين قد يلعبان دورًا حاسمًا في تحديد مصير النظارة في السوق. وفي حال كانت التعليقات إيجابية، فإن ذلك قد يعزز مكانة النظارة كمنتج بارز في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية.

يُذكر أن هذا التوقع يتماشى مع تصريحات آبل التي أكدت على نية الشركة إطلاق Vision Pro في مطلع عام 2024، دون تحديد تاريخ دقيق. ولفت كو إلى أن هناك تقارير أخرى تشير أيضًا إلى إمكانية إطلاق النظارة في يناير.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحلل حدوث حدث إعلامي جديد لنظام ماك في الربع الأخير من 2024، بعد الكشف الأولي عن طرازات آيفون 16. وفي ظل تلك التطورات، يظل الجدول الزمني لأجهزة ماك الجديدة قيد الرصد، حيث لا يتوفر حتى الآن أي حدث مؤكد للنصف الأول من 2024 بخلاف مؤتمر WWDC.