قوات الأمن تحبط محاولات تهريب وترويج مواد مخدرة في جازان والقصيم

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 105 كيلوجرامات من نبات القات المخدر.

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وبحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تباشر الدوريات البرية لحرس الحدود استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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