الإسعاف الجوي ينقل مصابين في حادث تصادم بالجوف

نجح الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، في نقل مصابي حادث تصادم بطريق بسيطا.

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وتلقت الفرق الإسعافية والإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف بلاغ تصادم نتج عنه إصابات متعددة على طريق بسيطا بالجوف.

وجرى فرز الحالات المصابة جراء حادث التصادم، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طبرجل العام ومستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا.

تأتي خدمة الإسعاف الجوي حرصًا من فرع الهيئة بمنطقة الجوف على تقديم خدمات النقل والإخلاء الطبي بين مستشفيات المنطقة، بالتعاون مع صحة الجوف.

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