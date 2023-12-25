استعرض رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، محمد بن سليمان العجاجي، الفرق بين الأمر الملكي، والأمر السامي، والمرسوم الملكي، والتوجيه الملكي.

وقال العجاجي خلال حواره ببرنامج "في الصورة" عبر قناة روتانا خليجية، اليوم الإثنين، إن الأمر الملكي، يصدر من الملك منفردًا، وبإرادة منفردة، ويعتبر أقوى وأعلى الأدوات التنظيمية في المملكة.

رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يشرح الفرق بين "الأمر الملكي، الأمر السامي، المرسوم الملكي، والتوجيه الملكي"#رئيس_هيئة_الخبراء_في_الصورة pic.twitter.com/RpYKSbdjE5 — في الصورة (@almodifershow) December 25, 2023

وأضاف رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، أن الأمر الملكي ينقسم إلى نوعين، أمر ملكي تشريعي مثل الموافقة على الأنظمة الأساسية، وأمر ملكي تنفيذي، مثل الأوامر الملكية التي تصدر بالتعيينات في حالة الأمراء والقضاه والوزراء والعسكريين وغيرها.

المرسوم الملكي والأمر السامي

وتابع: "المرسوم الملكي يصدر من الملك إما بعد دراسة السلطة التنفيذية مثل مجلس الوزراء ومجلس الشورى مثل الاتفاقيات، أو بعد دراسة مجلس الوزراء ونص النظام على صدور مرسوم ملكي مثل الميزانية، والأمر السامي، يصدر من الملك بصفته رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، وفقًا لاختصاصاتهم النظامية".

​​​​​​التوجيه الملكي

وأوضح رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، محمد بن سليمان العجاجي، أن التوجيه الملكي يكون في المسائل الإجرائية والتي لا ينص النظام على صدورها بأمر من الملك مثل أمور المواطنين وأنشطة الأجهزة الإدارية بالدولة.