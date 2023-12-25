أرامكو السعودية وإنتل الامريكية تعتزمان إنشاء أول مركز لتطوير شبكات الوصول اللاسلكي

أعلنت شركتا "أرامكو السعودية الرقمية" و"إنتل" الامريكية، اليوم الاثنين، عن عزمهما إنشاء أول مركز لتطوير شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة في المملكة.

ويهدف التعاون بين الشركتين إلى تسريع تطوير وتطبيق تقنيات شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح، مما يعزز جهود المملكة في إرساء بنية تحتية قوية ومرنة للاتصالات تركّز على تسريع التحوّل الرقمي عبر مختلف الصناعات، ومواكبة رؤية المملكة 2030 التي تركّز على التقدم التقني والتنويع الاقتصادي.

وتسمح شبكات الوصول اللاسلكي المفتوح، وهي نموذج متطور في بنية الشبكة اللاسلكية، بمزيد من المرونة وقابلية التشغيل البيني والابتكار، وستقدم "أرامكو الرقمية" معرفة عميقة باحتياجات وطموحات المملكة التنموية، وفرص تطبيق تقنية شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح، إلى جانب تقديم منظور فريد للمشهد الاقتصادي للمملكة، فيما ستقدم شركة إنتل، الرائدة في تقنيات الحوسبة والاتصالات، خبرتها في تقنيات شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح.

وتشمل أبرز مجالات التعاون بين الشركتين؛ في مركز الابتكار والذي يهدف لتطوير شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح لأن يكون محور ابتكار، وتعزيز التعاون بين مهندسي "أرامكو الرقمية" و"إنتل"، بالإضافة إلى الباحثين وخبراء الصناعة، كما يسعى المركز إلى الإسهام في تطوير الكفاءات المحلية من خلال توفير التدريب والخبرة العملية في مجال تقنية شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح، وتقنية الحوسبة الطرفية التي تتطور بسرعة حيث يتم من خلالها تجميع البيانات ومعالجتها.

كما تشمل كذلك؛ التأثير الاقتصادي بهدف التعاون والإسهام في الاقتصاد المحلي من خلال المبادرات التي تعتمد على التقنية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، والتعاون العالمي والذي يُتوقع أن يمتد في شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح بين "أرامكو الرقمية" و"إنتل" إلى ما هو أبعد، حيث سيربط المملكة بالمشهد العالمي لتطوير وتطبيق شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح والنفاذ والتوجيه الشبكي.

ومن المخطط أن يبدأ مركز تطوير شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح عملياته في 2024، مما يمثّل علامة فارقة في مسيرة المملكة نحو مستقبل يعتمد على التقنية.