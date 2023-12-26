نبيه ساعاتي: إعادة تكوين فريق لجنة توثيق البطولات خطأ فادح من اتحاد الكرة

قال المؤرخ الرياضي نبيه ساعاتي، إن إلغاء فريق العمل المشكل لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم في السعودية، وإعادة تشكيل اللجنة من جديد؛ خطأ فادح ارتكبه الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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وأضاف ساعاتي، في تصريحات ل برنامج "المنتصف"، بقناة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن القرار يعني البداية من الصفر مرة أخرى، وستظل إشكالية تحقيق رضاء كل الأطراف والاستجابة لآراء بعض الأندية في هذا السياق، مشيرا إلى أن الأندية قدمت واعتمدت تلك الأسماء من قبل لتولي اللجنة المكونة من 11 عضوا.

وتابع، أنه من الوارد بعد مرور شهر أن يطالب البعض بتغيير الفريق أو إعادة تقييم أداء ومخرجات اللجنة الجديدة، مشددا على أنه ليس من حق أي جهة كانت أن ترصد أو تختزل بطولات الأندية أو تصنفها بطريقتها، والأندية لها الحق في أن تنافح عن بطولاتها وفق اللوائح المتاحة في اتحاد الكرة، ومتى التقت تلك اللوائح مع احتجاج الأندية نقر تلك البطولات.

فيديو | المؤرخ الرياضي نبيه ساعاتي لـ #المنتصف: إقحام الاتحاد الدولي في تاريخ الرياضة السعودية صعب الأمور ولدينا الكثير من المؤرخين السعوديين قادرين على الخروج بعمل مميز pic.twitter.com/ImyUvCm3eF — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) December 25, 2023

وأكمل المؤرخ الرياضي نبيه ساعاتي، أن إقحام الاتحاد الدولي في تاريخ الرياضة السعودية صعب، ولدينا الكثير من المؤرخين السعوديين قادرين على الخروج بعمل مميز.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، في العاصمة الرياض، ممثلا بأعضاء الجمعية العمومية، إلغاء فريق العمل المشكل لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم في السعودية المكون من 11 عضوا؛ على أن تتم إعادة تشكيل اللجنة من جديد بعد إقرار اللائحة المنظمة لانضمام الأعضاء إلى اللجنة، مع أحقية أعضاء اللجنة المحلين في إعادة ترشحهم.

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