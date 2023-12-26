أشيقر.. سحر العراقة والأصالة عبر العصور

تزخر مدينة شقراء بأهمية تاريخية وتراثية وسياحية وبيئية جعلتها من الوجهات الرئيسة في منطقة الرياض، حيث تحتل المدينة أهمية تاريخية وموقعا استراتيجيا مكنها من الاستحواذ على مكانة مميزة عبر التاريخ باعتبارها أهم مدن إقليم الوشم وأكبرها في منطقة نجد ككل قديما، ومعلما سياحيا بارزا في العصر الحديث.

وتبعد شقراء عن العاصمة الرياض قرابة ال 190 كيلو مترا مربعا، وتبلغ مساحتها أكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع.

ولا تزل قرية أشيقر التراثية بمبانيها الطينية الفريدة وممراتها المتعرجة، من الوجهات المثالية لمن يرغب بالتعرف على التراث السعودي، حيث تعكس القرية روحا من أصالة وعراقة المجتمع السعودي، وتحوي عددا من المدارس والمتاجر والمساجد الكامنة بين ممراتها التراثية.

وتحتضن البلدة التاريخية العديد من المعالم التاريخية والتراثية من قصور وأسواق وبيوت، فضلا عن السدود والأسوار والبوابات وأبراج المراقبة، وبها متحفا عاما بمجلس القرية بالإضافة إلى متحف السالم الذي يحتوى على بعض قطع التراث الشعبي ووسائل الزراعة قديما وبعض الحرف والوثائق والمخطوطات.

ومن أشهر أحياء شقراء التقليدية حي الحسيني الذي يحوي بيوت الوجهاء، والتي كانت تستخدم لممارسة الأنشطة التجارية وعقد الصفقات على نطاق واسع، مثل بيت آل الجميح وبيت العيسي، كما تحوي البلدة التاريخية بيوت أهل العلم والقضاة، مثل العلامة أبو بطين والشيخ العبد اللطيف.

كما تحتضن البلدة التاريخية العديد من المعالم التاريخية والتراثية من قصور وأسواق وبيوت، فضلا عن السدود والأسوار والبوابات وأبراج المراقبة.

كذلك تشتهر مناطق البلدة الأثرية، بالعديد من المعالم أهمها البيوت التاريخية في شقراء هو بيت السبيعي التاريخي (بيت المال) الذي بني في عام 1327ه وكان مقرا لبيت المال في عهد الملك المؤسس.

ويعد السور القديم من أهم المزارات التاريخية حيث يعود تاريخ بنائه إلى سنة 1232 للهجرة، وأيضا السور الجديد والذي يعود تاريخ تشييده إلى سنة 1319 للهجرة.

وتضم المدينة العديد من أبراج المراقبة على الجبال المحيطة بالبلدة ومنها المرقب الشمالي والمرقب الجنوبي والبريج السائح، فضلا عن عدد من السدود مثل السد القديم في شرق البلدة عند التقاء كل من وادي الرينة بوادي الغدير وبئر الحميدية غرب السور القديم وداخل السور الجديد، كذلك ثلاث بوابات هي باب الطحلة وباب العطيفية وباب العقدة وبوابتان ثانويتان هما باب خداج وباب الثقاب.