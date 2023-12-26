الهلال يحدد بديل نيمار في يناير

كشفت بعض التقارير الصحفية أن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي قريبا من الانتقال لصفوف الهلال لتعويض غياب البرازيلي نيمار.

وأكد موقع جول العالمي أن أليكسيس سانشيز على بُعد خطوات من الزعيم، وأن الهلال على موعد مع صفقة عالمية جديدة لتعويض نيمار، حيث سينتقل مهاجم إنتر ميلان من النيراتزوري إلى الأزرق السعودي.

وانتقل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى صفوف نادي إنتر ميلان مطلع الموسم الجاري، قادما من نادي مارسيليا الفرنسي، بناء علي طلب سيميوني إنزاجي لتدعيم خط الهجوم بعد رحيل لوكاكو إلى روما.