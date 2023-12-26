كريم بنزيما يقنع نجم مانشستر يونايتد بالرحيل للاتحاد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن وجهة الفرنسي رافائيل فاران مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال يناير المقبل.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن اللاعب المرشح للعودة إلى فريقه السابق ريال مدريد، قد ينتقل إلى الدوري السعودي للعب مع كريم بنزيما في الاتحاد.

اللاعب الفرنسي لديه ارتباط قوي بمواطنه كريم بنزيما، وقد يقنعه اللاعب الأفضل في العالم سابقًا، بالانضمام إلى بطل الدوري السعودي.

الاتحاد يمكن ان ينتظر حتى نهاية الموسم، وهو ما يفكر فيه فاران، أنه لا ينوي الرحيل في يناير، ويرغب في تغيير الوجهة خلال الصيف.

وينتهي عقد فاران مع مانشستر يونايتد في عام 2025، ولكن لا يبدو أنه سيكمل حتى نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.