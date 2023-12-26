“الإحصاء”: انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 17.4% في أكتوبر الماضي

كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض الصادرات السلعية في شهر أكتوبر 2023 بنسبة 17.4%، حيث بلغت قيمتها 104.3 مليار ريال، مقارنة بـ 126.2 مليار في الشهر نفسه من العام الماضي،

وأشار التقرير الشهري إلى أن الانخفاض جاء نتيجة تراجع الصادرات البترولية بمقدار 18.4 مليار، وبنسبة 18.3%، حيث بلغت قيمتها 82.3 مليار، مقابل 100.7 مليار في أكتوبر 2022.

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وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الواردات السلعية 11.5% إلى 7.6 مليار ريال في أكتوبر 2023.